BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA BİN 864'TÜ OLAN TOPLANMA ALANI 5 BİN 633'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler'de düzenlenen Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türk-Alman Ortak Sempozyumu'na katıldı. Programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, GFZ Yönetim Kurulu Bilimsel Araştırmalar Başkanı Prof. Dr. Susanne Buiter katıldı. Türkiye ve Almanya arasında yürütülmekte olan deprem konusundaki araştırma ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek, yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dr. Susanne Buiter ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE'NİN ANAYASASIDIR"

Bakan Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın önemini vurgulayarak, "Bu 1 yıllık süreç içinde 5 bin 633 toplanma alanı bizim için 7.5 deprem ile ilgili oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak barınma alanlarının sevkinde bizi akamete uğratmayacak bir süreci inşallah tamamlamış olacağız. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı tam, afet müdahale için Türkiye Afet Müdahale planı tam, afet sonrası için de Türkiye afet sonrası iyileştirme planı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bunların hepsi alanında uzman akademisyenler uygulayıcılar tarafından üzerine tartışılıp titizlikle hazırlanmış. TAMP Türkiye için afet müdahalesinin anayasası olmuştur. 2021 yılında toplam bin 760 olaya müdahale edilmiştir. Anlamı şudur, kriz anlarında, karmaşıklık ve kaos kaçınılmazdır. Her kafadan bir ses çıkar. Türkiye Afet Müdahale Planı net bir şekilde kaosu, karmaşayı engelleyen bir anlayışı bugün sürdürmektedir" diye konuştu.