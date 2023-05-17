Bakan Soylu İstanbul'da AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaretinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.' Başımızın üzerine. Milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.

Soylu, teşkilat mensuplarına seçim sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı durduğunu, yeniden parlamenter sistemi getirmek istediğini belirten Soylu, "Seçim sonucunda millet bir irade ortaya koydu. Milletimiz dedi ki 'Ben maceraya gitmem. Senin söylediğin parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de denedim. Bu sistemden de 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Meclis'te 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Sistem değişikliği için anayasa değişmeli. Bunun için de Meclis'te milletvekili lazım. Bu hakkı size vermedim' dedi. Böylece bunların en önemli birinci tezi ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bir diğer tezinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde de iktidarı devretmeyeceği" olduğunu aktaran Soylu, Erdoğan'ın sözleriyle bunu yalanladığını kaydetti.

"Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o"

Muhalefetin algı yönetimi çalışmalarını seçim sonrası da devam ettirdiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler bitti, 2,5 milyon oy farkla Tayyip Erdoğan birinci turu kazandı. 275 bin oya ihtiyacımız var. Biz, ABD'de seçimlerin nasıl kazanıldığını biliyoruz. 2014'te Al Gore kazandı ama yerine başka bir ismi başkan yaptılar. Bu seçimde de ABD'de mevcut Başkan Biden hem de bir önceki Başkan Trump yarışırlarken seçimler bitti, mektuplu oy devreye girdi. Yani seçimlerde insanlar farklı oy kullandı, mektupla farklı oy kullandı. Siz gelin onu benim külahıma anlatın. Çünkü ABD derin devleti Trump'ın kazanmasını istemedi, Biden'a yol verdi. Onların demokrasisi bu kadar. Peki bizim demokrasimiz ne nasıl? Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.' Başımızın üzerine. Milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun üstünlüğü diye Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir."

Ülkenin istikrarla çok büyük adımlar attığını dile getiren Soylu, Türkiye Yüzyılı'nda bölgedeki huzurun, savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da artacağını kaydetti.

Soylu, HDP'nin devamı olan Yeşil Sol Partinin oylarının yüzde 11,8'den yüzde 8,8'e düştüğünü aktararak, "Hem de 5 tane bileşenle aldı bu oyu. Millet onlara tarihi bir ders verdi. 'Bu ülkenin huzurunu bozmayın. Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın.' dedi. Bunu Murat Karayılan anlar mı, anlamaz. Apo, Selo anlar mı, anlamaz. Onların neyden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize de hizmetkar oluyoruz. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda da partililerle buluşan Soylu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için daha çok çalışacaklarını söyledi.

"Ben aziz milletimizden onların adına özür diliyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerin gecesi yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Soylu, şunları belirtti:

"6-8 Ekim olaylarında Selo'nun eline bir kağıt vermişlerdi, milleti kırdırma talimatı vermişlerdi. O kağıdı okurken terliyordu. Şimdi aynısını CHP Genel Merkezi'nde 2 büyükşehir belediye başkanına yaptılar. Sanki adamlar tutuklu, ellerine iki kağıt verdiler. Dediler ki 'Anlatın bakalım, seçimi nasıl kazandığımızı. Milleti ikna edin, kandırın.' O gece kandırabildiler mi? Çünkü milli irade sandıkta. On binlerce sandık görevlisi var. Sonuçların ne olduğunu en iyi kendileri biliyorlar. Onlar birbirlerini aldatmışlar. Türkiye onlardan bir özür bekledi, dilediler mi? Ben yasaya göre onların amiriyim. Disiplin açısından biliyorsunuz bana bağlılar. Ben aziz milletimizden onların adına özür diliyorum. Yanlış yaptılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle 25 yıldır hizmet ettiğinin altını çizen Soylu, seçimler için kalan sürede kendilerinin de Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için adım adım gezip çalışacaklarını sözlerine ekledi.