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Bakan Soylu: İstanbul'da 654 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu: İstanbul'da 654 kilo metamfetamin ele geçirildi

Güncel Haberler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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