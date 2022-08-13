Haber : Kocaeli haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

 - Güncelleme:
Kocaeli haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve narkotik ekiplerine teşekkür etti.

AA / Esin Işık - Güncel

Süleyman Soylu Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title