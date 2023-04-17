BAKAN SOYLU: İKİ DEFA AMERİKA BENİ İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİ

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Soylu'ya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti. Süleyman Soylu'yu Eyüp Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş ve şoförler karşıladı. Ateş, oda hakkında Bakan Soylu'ya bilgiler verdi.

"GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN MARMARA VE BOĞAZLARIN HER TARAFINI KARAKOLA DÖNDÜRDÜK"

"90 MİLYON TURİST 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİMİZ VAR"

Bakan Soylu Türkiye'nin en güvenli ülkeler arasında sıralamaya girdiğini belirterek, "Bütün meselelere rağmen İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Dünyada yapılan bir araştırmada 50 şehirden 41. sırada güvenlikte. Şu anda 60 şehirden yeni yapılan aynı araştırmada 37. oldu güvenlik açısından. Türkiye bu elde ettiği ve geldiği noktadan geri dönmesin. Bütün mücadelemiz budur. Eksiklerimiz olabilir mi? Olabilir. Birtakım sıkıntılarla karşılaşmış olabilir miyiz? Elbette olabilir. Dünya da karşılaştı. Çin kapattı kendini, üretmedi. Biz oradan da bir fırsat yakaladık. 168 milyar dolarlık ihracatımız 254 milyar dolara çıktı. Hala çıkmaya devam ediyor. Şimdi 1 trilyon dolarlık dış ticaret hedefimiz var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. 20 bin doları aşan hedefimiz var, onu da gerçekleştireceğiz. 90 milyon turist 100 milyar dolar hedefimiz var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Bunların her birini gerçekleştireceğiz; istikametimiz bellidir. Cumhurbaşkanımızı milletimizin sağduyusuna emanet ediyoruz. Yapılan bütün bu hizmetleri milletimizin sağduyusuna emanet ediyoruz. Biz o sağduyudan Türkiye'nin geleceğini ve Türkiye yüzyılının çıkacağına inanıyoruz. Çünkü yapılanlar ortadadır. Çünkü yapılan mücadeleler ortadadır. Yapılan mücadeleler hikaye değil, tam anlamıyla büyük bir gerçekliktir. Bu gerçekliği de hepimiz yaşıyoruz" diye konuştu. Süleyman Soylu konuşmasının ardından Şoförler Odası önünde kendisini bekleyen ailelerle fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, makam aracı TOGG'a binerek Beşiktaş'a geçti.