Bakan Soylu, 'Hırsızlık Olaylarının Sayısı' ile İlgili Soruya, 'Hırsızlık Olaylarındaki Düşüş Oranları' ile Yanıt Verdi

MAHİR BAĞIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "2020-2022 yılları arasında iller bazında kayıtlara geçen kaç hırsızlık olayı vardır?" sorusuna; "Yüzde 55 kapkaç, yüzde 38 yankesicilik, yüzde 21 otodan hırsızlık olaylarında azalış meydana gelmiştir" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde Türkiye'de 2020-22 yılları arasında emniyet kayıtlarına geçen hırsızlık olaylarını ve bunların neticesinde yaşanan gelişmeleri sorumuştu. Tanırkulu'nun Soylu'ya yönelttiği sorular şöyleydi:

"2020-2022 yılları arasında iller bazında kayıtlara geçen kaç hırsızlık olayı vardır? 2020-2022 yılları arasında iller bazında hırsızlık olaylarında kaç kişi yaralanmıştır? 2020-2022 yılları arasında iller bazında hırsızlık olaylarında kaç kişi yaşamını yitirmiştir? 2020-2022 yılları arasında iller bazında toplam kaç kişi hırsızlık suçundan gözaltına alınmıştır? 2020-2022 yılları arasında iller bazında toplam kaç kişi hırsızlık suçundan hüküm giymiştir?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, Tanrıkulu'nun önergesini 1 Ağustos'ta yanıtladı. Soylu, yanıtında; hırsızlık olaylarındaki düşüş oranlarına ilişkin bilgi verdi. Soylu, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendine verdiği yetiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yapmakta olup adli makamların ilgisi ve talimatları doğrultusunda yakalama/gözaltına alma işlemlerini yerine getirmektedir. Soru önergesinde bahsi geçen 2020-2021 yılları değerlendirildiğinde polis sorumluluk bölgesinde; yüzde 29 kapkaç/hırsızlık, yüzde 28,7 yankesicilik, yüzde 13,8 otodan hırsızlık, yüzde 6 oto hırsızlığı ve yüzde 4,6 ikametten hırsızlık olaylarında azalış meydana gelmiştir. Jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 26,7 kapkaç/hırsızlık, yüzde 10,5 yankesicilik, yüzde 8,7 otodan hırsızlık olaylarında azalış, oto hırsızlığı ve yüzde 2,6 ikametten hırsızlık olaylarında artış meydana gelmiştir."