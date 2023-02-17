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Bakan Soylu, Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu kurtaran ekibi ziyaret etti

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Bakan Soylu, Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu kurtaran ekibi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkaran ekibi ziyaret ederek bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkaran ekibi ziyaret ederek bilgi aldı.

Soylu, Ekinci Mahallesi Buket Apartmanı önüne gelerek arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti.

Burada depremin 260. saatinde yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye'yi enkazdan çıkaran ekiple sohbet eden Soylu, çocuğun durumu ve yapılan çalışmayla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Soylu, ekiplere çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Soylu, ayrıca enkazda eşi ve 3 çocuğunu arayan Mahmut Kuneşko ile de konuştu.

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Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel

Süleyman Soylu Antakya Ekinci Hatay Güncel Haberler

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