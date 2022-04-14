Bakan Soylu: "Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi" - Haberler

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Bakan Soylu: "Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi"

AA - Sayim Harmancı - Güncel
Bakan Soylu: 'Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Yüksekova'da düzenlenen operasyonunda 241 kilogram eroin ele geçirildiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Soylu, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede tespit edilen bir araçta arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, aracın tavanı ve yan bölümlerine gizlenen uyuşturucunun ekiplerce bulunduğu kaydedildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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