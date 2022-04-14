Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti - Haberler

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Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 241 kilo eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltında. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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