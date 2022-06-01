Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan teröristin ikna çalışması ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan teröristin ikna çalışması ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2'nci örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Terör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title