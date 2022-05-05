Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayramlara göre bu bayramda trafikte can kaybında yüzde 61 azalma yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayramlara göre trafik kazalarındaki can kaybı oranının yüzde 61 azaldığını belirtti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel