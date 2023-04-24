Bakan Soylu: Gabar'da Suudi Arabsitan kalitesinde petrol çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği ' Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

86 TERÖRİST KALDI

SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE PETROL ÇIKTI

BİZ GİDELİM DE YERİMİZE NE GELECEK

Soylu, Gezi olaylarında faiz 3-4'tü. Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti Türkiye'nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul'da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu Alt geçit yapmak zor mu İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olacaktı dedi.