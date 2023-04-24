Bakan Soylu: Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı

SARIYER'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltı programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

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