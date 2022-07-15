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Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Faillerin 2'si gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Faillerin 2'si gözaltına alındı

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yahudi Mezarlığı Süleyman Soylu İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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