BAKAN SOYLU ESENYURT'TA SU BASKINI YAŞANAN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU İÇ İŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta 10 Temmuz Pazar günü yaşanan su baskınından etkilenen Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu. İÇ İŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta 10 Temmuz Pazar günü yaşanan su baskınından etkilenen Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu su baskınlarında zarar gören mahalle sakinleriyle görüştü. Soylu'ya, Vali Ali Yerlikaya, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve AFAD ekipleri eşlik etti. Bakan Soylu mahallerde incelemelerde bulunup, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Esenyurt su Güncel Haberler

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