BAKAN SOYLU: DÜNYANIN EN GÜVENLİ PASAPORTU İŞLEMLERİ ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'T.C. Kimlik Kartına E-imza Yükleme' lansmanına katıldı. Burada konuşan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, İnşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız" dedi.

'T.C. Kimlik Kartına E-imza yükleme' lansmanı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı. T.C. Kimlik Kartına nüfusmatikler aracılığıyla E-imza'nın yüklenmesini sağlayan uygulamanın tanıtıldığı lansmanda, Maslak'taki bir banka ve Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlüğüne canlı olarak bağlanılarak sistem test edildi. Canlı bağlantıların ardından kürsüye çıkan Bakan Süleyman Soylu, sistemin 10 Ocak'tan itibaren kullanıldığını söyleyerek, bugünden itibaren 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işleminin başlatıldığını duyurdu.

"81 İLDE 200 NOKTADA İŞLEMLER BAŞLATILDI"

"3.5 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ"

"DÜNYANIN EN GÜVENLİKLİ PASAPORTU İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Soylu, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu çalışmalarını da tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, inşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde, başkalarına ihtiyaç duymayacağımız, bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak Darphane ile, Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı da inşallah gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel