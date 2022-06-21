Bakan Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay önce başlatılan çalışma sonucu Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Hava destekli 4 bin 200 polis ve jandarmanın yer aldığı operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu kaydeden Soylu, şu ana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Soylu, operasyonda çok sayıda uyuşturucu, silah ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ele geçirildiğini söyledi. (Sürecek) AA / Ahmet Kaplan - Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Soylu Diyarbakır Güncel Haberler

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