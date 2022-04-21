Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu - Haberler

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Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftar programında bir araya geldi.

DİYARBAKIR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde 962 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerle, bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleşen programda ailelerle tek tek sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır. İftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır Anneleri ve aileleriyle paylaştık" ifadelerini kullandı.

  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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