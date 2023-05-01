BAKAN SOYLU: DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ SEÇİME SOKMADI

BAYRAMPAŞA'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünü kapatamadı biliyor musunuz? Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular." dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Ada Park'ta sivil toplum kuruluşları ve muhtarların düzenlediği kahvaltılı programına katıldı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa'da görevli 11 muhtar ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, 'Önümüze sosyal mukaveleler konulmuş durumda. Birisi diyor ki, 'Ben Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum' diyor. Bu mukavele önce önümüze konulmuş durumda. Birisi diyor ki '15 Temmuz'da FETÖ, FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye birşey kabul etmiyorum.' Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği 'Nerede bir FETÖ, terör örgütü varsa üyesi ben gidip üye olacağım' diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünün yanından bile geçmiyor. " dedi.

"BU MİLLET BİR ŞEY SÖYLEMEYECEK Mİ?"

Soylu, 'Bir erkekle erkeğin, bir kadınla kadının evlendiği bir Türkiye'yi kendilerine hayal olarak kurup size sosyal mukavele imzalattıranlara bu millet bir şey söylemeyecek mi' Ben İçişleri Bakanı olduğum zaman Beşiktaş Belediyesi'nde üçüncü ayında bir LGBT bayrağı asıldı. ya ilk kez gördüm böyle bir şeyi. Arkadaşlara bir bakın bakalım neyin nesidir diye? Evet, hakikaten asılmış. Belki photoshop olur, fotomontaj olur, belki başka bir şeydir dedim. Kaymakamı aradım. Yarım saat vakti var dedi. Yarım saat içinde indirdi, indirmedi polisi göndereceğim, onları yukarıdan aşağıya indirteceğim. Biz böyle bir zilletin, böyle bir ahlaksızlığın yaygınlaşmasını bizim ülkemizde kabul edemeyiz. " diye konuştu.

"DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ SEÇİME SOKMADILAR"

Soylu "İspanya'da ETA diye bir terör örgütü vardı. ETA'yı destekleyen Batasuna Partisi kapatıldı. Neden biliyor musunuz? Sadece terörü kınamadığından dolayı kapatıldı. Bunu Avrupa yaptı, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki 'Bu haksız bir kapatmadır.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki 'terör örgütüne direkt olarak destek verdiği görülmese de terörün yanında zımmen durduğu dolayı kapatılması doğrudur' dendi. Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünün partisini kapatamadı biliyor musunuz? Ama Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular. Seçime girmekten endişe ettiler. Netice itibariyle onların yerine kendi maskelerini takan bir siyasi partiyi, yine geçen gün bir terör örgütü Kandil'de fotoğraf çekeni milletvekili adayı yapan bir başka partiyi seçime soktular." şeklinde konuştu.

"BUNLARIN HEPSİ 104 YIL ÖNCEKİ AKLIN ÜRÜNÜDÜR"

Soylu, "Türkiye en büyük ödemeyi enerji üzerinden yapmıyor mu ' Şimdi Sakarya Gaz Sahası bizim neyimizi kapatacak ' Cari açığımızı kapatacak. Peki terörü bitirdiğimiz için Gabar'da çıkan petrol bizim neyimizi kapatacak ' Cari açığımızı kapatacak. Mersin nükleer santraline Gezi olaylarında hayır dediler mi' Bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür. 104 yıl önce bu ülkeyi bu ülkeyi manda ve himayeye, Amerika'ya teslim etmek isteyenlerin, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan'a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır" ifadelerini kullandı.