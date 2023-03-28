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Bakan Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanların standartlarının yükseltilmesi toplantısına katıldı

Güncel Haberler

Bakan Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanların standartlarının yükseltilmesi toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili toplantıya katıldı.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantı, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerde, Geçici Barınma Merkezleri ve çadırlardan sorumlu koordinatör valiler, kaymakamlar, AFAD sorumlularıyla geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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