Bakan Soylu: "Denizciliği milli bir ülkü olarak takip etmeye ve Cumhuriyetin 2. asrında daha da yüksek taşımaya devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

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"(Akdeniz ve uluslararası sularda uyuşturucu operasyonları) Bunların hem ortak hem de uluslararası operasyonlar olması, kurumun geldiği seviyeyi, kapasitesini kabiliyetlerini göstermesi bakımından diğer kolluk birimlerimizle olan uyumu ve entegrasyonu bakımından ayrıca takdir edilmesi gereken en önemli ayrıcalık olarak son dönemlerde imza atılmış bir gelişmedir"

FETÖ ile de saldırsalar, PKK/PYD ile pusu da kursalar, dünyanın altını üstüne getirseler, dünyanın bütün fitne kazanlarını üzerimize dökseler de bize diz çöktüremezler."

"Bizi kendilerine benzetemezler, bizi merhametsiz, bizi vicdansız, bizi aciz bir millet haline getiremezler. Biz yine ekmeğimizi paylaşırız. Biz yine ekmeğimizi paylaşırız. Biz yine vatanımızı, karada, denizde ve havada savunuruz, Biz yine nazlı bayrağımızı dalgalandırırız"

"Denizlerde de Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Denizciliği milli bir ülkü olarak takip etmeye ve Cumhuriyetin 2. asrında daha da yüksek taşımaya devam edeceğiz"

Bakan Soylu, 2016'dan beri geri itilen 33 bin 745 göçmenin kurtarıldığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan bu yana 223 bin 642 düzensiz göçmene müdahale edildiğini,

Yunanistan tarafından geri itilen 33 bin 745 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle komutanlık karargahında düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümü için gönderdiği kutlama telgrafı okundu.

Burada yaptığı konuşmada özellikle son yıllarda teşkilatın görev yükünün görülmemiş şekilde arttığını ve 15 Temmuz sonrası diğer kurumlarda olduğu gibi burada da yenilenmeye gidildiğini bildiren Bakan Soylu, bu süreçte tam profesyonel bir personel yapısına kavuşmaya öncelik verdiklerini anlattı.

"7 bin 713 personel sayısına ulaşıldı"

Profesyonellik oranı yüzde 76 düzeyindeyken 2020 itibarıyla bunu yüzde 100 seviyesine çıkardıklarını aktaran Soylu, "Son altı yıl içinde personel sayısında yüzde 42'lik bir artış yaşandı ve bugün itibarıyla 7 bin 713 sayısına ulaştık. Sadece beşeri kapasiteye değil, teknik ve teknolojik kapasiteye de yatırım yaptık. Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte 'Kontrol Bot Projesi'ne başladık. Tamamen yerli ve milli üretim olan toplam 164 kontrol botu alıyoruz, 57'si emniyet teşkilatımız, geri kalan 107 adedi de Sahil Güvenlik Komutanlığımız için. Hali hazırda 17 kontrol botumuz sahil güvenlik komutanlığımızın envanterine dahil olmuştur. Üretim ve teslimatlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görev alanlarının her santimetrekaresini izlemeye imkan verecek Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi'nin de planlandığı gibi devam ettiğini belirten Soylu, sahadaki sahil güvenlik unsurlarının komuta kontrolz sistemlerine anlık veri ve görüntü aktarımının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan milli KA-BANT uydu haberleşme projesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 13 hareketli unsurda faaliyette olan bu projeyi de TÜRKSAT ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Burada da sistemin yaygınlaştırılması çalışmalarımız devam etmektedir. 2016 yılında 25 il ve 66 limanda konuşluyken bugün denize kıyısı olan 28 ilimizde ve Van gölünde konuşlanılmış, 30 noktada karakol teşkil edilmiş, liman üs sayımız ise 85'e ulaşmıştır. Aynı şekilde yüzer unsur sayımız 178'den 211'e, mobil radar sayımız 8'den 20'ye, özel dalış timlerimizin sayısı da 11'den 24'e çıkarılmıştır."

"16 farklı ülkeden 1949 sahil güvenlik personeline eğitim verildi"

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2016'dan bu yana 16 farklı ülkeden 1949 sahil güvenlik personeline eğitim verdiğini kaydeden Soylu, bu alandaki çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

Komutanlığın 2016 yılından bugüne kadar kaçak göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu,

"Toplam 223 bin 642 düzensiz göçmene yani kaçak göçmene müdahale etti. Bunun haricinde 2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış oldu." dedi.

Sahil güvenlik komutanlığının insanlık ve iyilik ödülüne layık olduğu değerlendirmesinde bulunan Soylu, İzmir depremi, Karadeniz sel afetlerinde, orman yangınlarında toplam 2 bin 164 kişinin denizden tahliyesinin sağlandığını söyledi.

Soylu, "2021 yılında, arama kurtarma faaliyeti kapsamında son 6 yılın rekoru kırılarak 19 bin 812 kazazedenin hayatı kurtarılmıştır. Bu yıl için de bu sayı halen 9 bin 448'dir." diye konuştu.

"230 projeksiyon çalışması başlatıldı"

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de denizlerde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara en kısa sürede ulaşmak üzere 230 projeksiyon çalışması başlattıklarını anlattı.

Komutanlık bünyesinde görev yapan personelin ağır hava ve deniz şartlarında insanları kurtarmak için hayatlarını riske atarak hayat kurtardıklarını ifade eden Kendir, personelin komutanlığı gelecek yıllarda daha büyük başarılara taşıyacaklarına inancını dile getirdi.

Programın ardından Bakan Soylu, farklı alanlarda başarı gösteren personele plaket ve hediye takdim etti.