Son dakika haber | Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Asıl sana günaydın, biz bunu derken 'PYD terör örgütü değildir' diyordun"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Biz bunu derken; 'PYD terör örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; 'PYD terör örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel