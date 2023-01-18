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Bakan Soylu'dan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna'ya taziye mesajı

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Bakan Soylu'dan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna'ya taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Ukrayna dilinde de paylaştığı mesajında, "Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Sayın Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Ukrayna Kiev Güncel Haberler

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