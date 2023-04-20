BAKAN SOYLU'DAN ESENLER'DE ŞARKI TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililere seslendi. Soylu, "Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye'de bir şey dediği zaman, herkes 'Acaba ne olacak' diye endişe ederdi değil mi? Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisini, benim milletim artık Amerika Başkanı'nı sallamıyor" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

"KARADENİZ BÖLGESİNDE TERÖRİST YOK, TERTEMİZ"

"SAYGISIZLIK, NEZAKETSİZLİK YAPIYORSUNUZ"

"BUNLAR AMERİKA'NIN TEZGAHLARIDIR"

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-Soylu'nun meydandan ayrılması