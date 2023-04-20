BAKAN SOYLU'DAN ESENLER'DE 'ŞARKI' TEPKİSİ - 1

Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşması sırasında stantlarında şarkı açanlara sinirlenerek, 'Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz kepazeler. Bunlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel