Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış sonrası şu ana kadar can kaybı ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış sonrası şu ana kadar can kaybı ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz bölgesindeki yağışların sabah saatlerine göre şiddetinin azaldığını bildirdi.

Sel ve taşkının riskinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'in bölgede koordinasyonu sağladığını bildiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı, 4 bin 684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen uyarıları dikkate alalım. Şu an itibarıyla Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Süleyman Soylu Batı Karadeniz Güncel Haberler

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