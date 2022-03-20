Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul destekçilerinin gösterilerine ilişkin açıklama: Sert müdahale için soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekçilerinin yasa dışı gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

"KUYTULCULARIN TAHRİKLERİNE SABIRLA MÜDAHALE ETMİŞLERDİR"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sert müdahaleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

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