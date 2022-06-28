Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

-"Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler"

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel