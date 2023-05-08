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BAKAN SOYLU: BÜYÜKÇEKMECE'DE 780 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

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BÜYÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, ' İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam; 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebriklerö ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Büyükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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