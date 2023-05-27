İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ile kahvaltıda bir araya geldi ve dağlardaki terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü açıkladı.

Bakan Soylu: "Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ile kahvaltıda bir araya geldi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu "Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı programda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bir araya geldi. Ayrıca programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı. Programın bitmesinin ardından Bakan Soylu ile kurum personelleri hatıra fotoğrafı çekindi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " Aralık 2016 öncesinde Jandarma Genel Komuta envanterinde İHA ve insanlı keşif uçağı yoktu. Bugün 10 mini ihamız 50 insansız hava aracımız mevcuttur. 2018'den itibaren jandarmamıza 13 adet Atak helikopter aldık. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da 6 insansız hava aracı, 9 mini insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik uçağı mevcuttur. Jandarma üs bölgesi sayısı 162 ulaştırıldı. Diğer asayiş hizmetleri anlamında da jandarmada önemli değişimler olmuştur. Jandarma bünyesinde siber suçları birimi kurduk. Bugün itibariyle 40 ilde şube müdürlüğü, diğer illerde kısım amirliği seviyesine ulaştırdık. Güven masalarını jandarma bünyesinde kurduk ve buralara kadın personel atadık. Jandarmamız da 200 güven masasına ulaştık" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Kastamonu başta olmak üzere bütün sel afetlerinde olsun. Elazığ, İzmir, Bingöl, Van depremlerinde olsun, Orman yangınlarında ve en son asrın afetinde bu arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Jandarma Özel Harekat Komando Taburu yüzde 61'i, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü yüzde 78'i deprem bölgelerinde görev almıştır. Toplam 32 bin 880 güvenlik korucusu da bu afetlerde görev almıştır. Jandarma güvenlik akademilerinde eğitim alan 11 bin 116 kardeşimizde eğitimlerine ara vererek. Bu afetlerde görev almıştır" dedi.

"Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür"

Terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü belirten Soylu, "Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi. Çok mesafe aldık. Milletimize karşı yüzümüz eğik değildir. Jandarma teşkilatı tarihin en büyük başarılarını yaşamaktır. Allah'a şükür şuan da topraklarımızda giremediğimiz yer yoktur. Yıllarda terör himayesinde olan dağlar bugün ay yıldızlı bayrağın neşesiyle neşelenmekten onun gururla yaşamaktadır" dedi.