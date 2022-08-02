Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını ve 61 bin 14'ünün ülkesine geri gönderildiğini açıkladı. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını ve 61 bin 14'ünün ülkesine geri gönderildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

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