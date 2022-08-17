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Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

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Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim baharİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Tunceli Munzur Dağı'nın insansız hava aracı ile çekilen görüntülerini paylaşıp, "Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" dedi.

Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Tunceli Munzur Dağı'nın insansız hava aracı ile çekilen görüntülerini paylaşıp, "Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele... Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsansız Hava Aracı Süleyman Soylu Toros Dağları Tunceli Güncel Haberler

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