BAKAN SOYLU BU MEMLEKETE, BU MEMLEKETİN DİLİYLE KONUŞAN ADAM LAZIM

EYÜPSULTAN'da Rami Spor Kulübü'nün yeni stadının açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Spor Tesislerinin açılışına katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Aktan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu, Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil. Şimdi burada söylüyorum. Bundan tam 104 yıl önce Sivas Kongresi toplandı. Orada bir tartışma oldu. Birileri dedi ki bizim bu mücadeleden çıkabilmek için Amerika'ya ihtiyacımız var. Orada Mustafa Kemal Atatürk dahil herkes çıktılar dediler ki 'bizim kimseye ihtiyacımız yok'. Bu millete ihtiyacımız var. Dediler ki 'manda ve himaye kabul edilemez'. Türkiye'yi mandacılığa Amerika'nın vesayetine getirmek istiyorlardı. 100 kaç yıl geçti Bakın 1919'dan 2023 tam tamına 104 yıl geçti. 104 yıl sonra biz başka bir yerdeyiz. Ama manda ve himaye kabul etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kafası bundan tam 104 yıl önce de. Kılıçdaroğlu diyorki 'Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları durduracağım'. Peki tezkerede biz oraya operasyon için evlatlarımızı gönderirken meclisten tezkere istedik. CHP ona hayır dedi. Gerçi bazıları içeriden kaçtı. Bir iki tanesi ben bu işin içerisinde olmayayım diye dedi.

NE VERDİN SEN HDP'YLE ANLAŞTIN

Bakan Soylu, Çünkü onların baş patronu Amerika diyor ki orası PYD ile Pkk'nın olacak. Eğer Türk'ün Mehmetçiği giderse oraya bizim evlatlarımız giderse oraya bizim korucularımız giderse ki korucularımız orada Pençe Kilit operasyonundan Fırat Kalkanı Operasyonu'na kadar Barış Pınarı Operasyonu'na kadar Hakkari'nin ucundan Hatay'ın ucuna kadar içeri doğru o bölgeyi Türkiye için güvenli hale getirdi. O operasyonlar sayesinde. Şimdi biz askerimizi çekince orayı kim dolduracak PKK PYD dolduracak. Yeniden Hatay'a füze atacak mı Yeniden kilise füze atacak mı Yeniden burayı rahatsız edecek mi Ne verdin sen HDP'yle anlaştın, PKK'yla anlaştın ki Murat Karayılan sabahtan akşama kadar, Cemil Bayık sabahtan akşama kadar, 'AK Parti'yi düşüreceksiniz, Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksiniz. AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nı düşüreceksiniz onlara verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur' diye Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldıö diye konuştu.

ŞU ANA KADAR 10 BİN GEÇİCİ ESNAF DÜKKANI KURDUK

Bakan Soylu Pandemi dönemini hep beraber geçirmedik mi Avrupa, Amerika, yaşlılarını ölüme terk etti. Biz ne yaptık 5 yıldızdı şehir hastanelerini onlara hizmet ettik. Biz ne yaptık Devlet olarak vefa sosyal destek gruplarını kurduk. Belediye başkanımız burada. Aynı zamanda kaymakamlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, polislerimiz, bekçilerimiz, jandarmalarımız, gönüllülerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız hep beraber yaşlılarımızın emrinde olduk. Maaşlarını bankadan çektik, biz getirdik. Market alışverişlerini, pazar alışverişlerini biz yaptık. Yetmedi aynı zamanda ilaçlarını evlerine getirdik. Yaşlılarımızın hepsine getirdik. Biz de Avrupa değiliz, Amerika değiliz. Onları ölüme terk etmedik. Yerkürenin en büyük 11 vilayeti, 26 bin 32 bina anında çöktü altında insanlar kaldı. Onlar da arama kurtarma yapıldı. Böyle bir afet dünya görmedi. Yabancıların her biri geldiler. Biz böyle bir afet yaşamadık dediler. Şu anda oradaki insanlarımıza gidiyoruz. Köy köy gezindi. Sağlıktan eğitime kadar çocuklarımızın LGS'ye, YKS'ye hazırlanması için onlara imkan oluşturulmasından tutun, oradan vatandaşlarımızın tahliyesine kadar her biriyle tek tek ama tek tek uğraşıldı. Şu ana kadar 10 bin geçici esnaf dükkanı kurduk. Kim ne istiyorsa, bakkalı, marketi, sigortacısı, mali müşaviri, avukatı, hepsi terzisi, ayakkabıcısı ne varsa hepsine geçici esnaf dükkanı kurduk dedi.

ŞÖHRETLER MAÇINDA SÜLEYMAN SOYLU DA SAHADA YERİNİ ALDI

Açılışın ardından Bakan Süleyman Soylu'nun da katılımı ile 20 dakikadan 2 devre gösteri maçı düzenlendi. Orta hakemliğini Ahmet Çakır'ın yaptığı maç renkli anlara sahne olurken Bakan Süleyman Soylu, 26 numaralı kırmızı-beyaz forması ile sahada yer aldı. Şöhretler maçında Bakan Soylu'nun yanı sıra Pascal Nouma, Ümit Karan, Yattara ve Ali Tandoğan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim sahadaydı. Oynanan maç 4-4 berabere bitti.

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