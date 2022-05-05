Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı da içeren 30 Nisan-4 Mayıs'ta 18 ildeki 27 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerince Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası sonucu önceki yıllara göre ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarına kıyasla bu bayramda kazalar yüzde 37, ölümlü kazalar yüzde 55, kazalara bağlı can kayıpları yüzde 61, yaralı sayısı ise yüzde 47 azaldı.

30 Nisan-4 Mayıs'ta 18 ildeki 27 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadesini kullandı.