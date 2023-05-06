BAKAN SOYLU: BU AKLINI YİTİRMİŞLERE TÜRKİYE'Yİ TESLİM ETMEYELİM

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Bu aklını yitirmişlere Türkiye'yi teslim etmeyelim. Onun için çok çalışalım. Bu kendisini Amerika'ya teslim etmişlere, Avrupa'ya teslim etmişlere, Türkiye'yi teslim etmeyelim" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Bu aklını yitirmişlere Türkiye'yi teslim etmeyelim. Onun için çok çalışalım. Bu kendisini Amerika'ya teslim etmişlere, Avrupa'ya teslim etmişlere, Türkiye'yi teslim etmeyelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Kızılay Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluştu. Soylu, 'Şimdi kıymetli hemşehrilerim, ben sizin kardeşinizim. Bu aklını yitirmişlere Türkiye'yi teslim etmeyelim. Onun için çok çalışalım. Bu kendisini Amerika'ya teslim etmişlere, Avrupa'ya teslim etmişlere, Türkiye'yi teslim etmeyelim. Bakın, 'Der Spiegel' ile Almanya'da, bir de 'The Economist', Tayyip Erdoğan'a diktatör' diyorlar" dedi. Der Spiegel ve The Economist'in muhalefetin arkadaşları olduğunu dile getiren Soylu, " Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtulması lazım diyorlar. Onlar, kimin yoldaşı biliyor musunuz' Onlar aynı şekilde bay bay Kemal'in arkadaşları, yoldaşları. Bizim arkadaşlarımız burada, milletimiz burada. Tayyip Erdoğan reis gemiyi dalgalara teslim etmedi. Selamete çıkardı ve ardından da selamete çıkardıktan sonra da istikametine, geminin devam etti. Yine devam edecek Allah'ın izniyle. Göreceksiniz" şeklinde konuştu.

'TAYYİP ERDOĞAN'LA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Osmanlı'nın 600 yıllık büyük mirasını, Türkiye yüzyılında dünyaya nakşedeceğini söyleyen Bakan Soylu, 'Türkiye Yüzyılı'nda, ilk 5 yılında 2028 yılında bu ülkede insanların kişi başına gelirleri 10 bin dolardan 16 bin dolara çıkacak. Göreceksiniz Allah'ın izniyle, turizmimiz 100 milyar dolar olacak. Göreceksiniz Allah'ın izniyle, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi olacak, ihracatımız olacak. Türkiye'de 7 yılda 1 milyon Toog arabası üretilecek. Hep beraber göreceğiz inşallah. Tayyip Erdoğan sadece 780 bin kilometrekarenin Cumhurbaşkanı, Türkiye sadece 780 bin kilometre karenin ülkesi değil. Bunu da söylüyorum. Tayyip Erdoğan'la ne kadar gurur duysak, Tayyip Erdoğan'la ne kadar gurur duysanız azdır. Göreceksiniz Türkiye'nin altyapısını öyle bir yaptı ki, inşallah Türkiye Yüzyılı'nda Osmanlı'nın bize bıraktığı 600 yıllık büyük mirası, Selçuklu'nun bize bıraktığı 600 yıllık büyük mirası, nizamı alemi bütün dünyaya nakşedecek Türkiye Yüzyılı'nda inşallah" dedi.