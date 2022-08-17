Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (3)

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI İSTANBUL'DAN YAŞANABİLECEK 7.5 BİR DEPREM ÜZERİNDEN YAPIYORUZ'

Gölcük Kavaklı sahilinde düzenlenen anma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah başımıza bir afet vermesin. Başımıza büyük bir sınamayla karşı karşıya bırakmasın ama şunu söyleyeyim; Bütün hazırlıklarımızı yine İstanbul'da yaşanabilecek 7.5 bir deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz. Yer küreyi tutabilecek halimiz ve gücümüz söz konusu değil. Ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu tedbirleri almak için bir taraftan öncesinde yapmamız gerekli olduklarını, zamanında yapmamız gerekli olduklarını ve sonrasında yapmamız gerekli olduklarını gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Bu akşam burada hep birlikte hakikaten 23 yıl sonra bir acıyı paylaşarak acaba azaltabilir miyiz inancı içerisindeyiz. Ama burada söylediler. Azaltmak doğru, ama bunu unutmamalıyız. Eğer unutursak gelecek nesillere eğer bu unutkanlığı bırakmış olursak bu sorumluluk hepimizin üzerinde olur." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol ile vatandaşlar depremde yaşamlarını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bıraktı.