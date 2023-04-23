Bakan Soylu Bayrampaşa'da Kastamonu Küre Derneği bayramlaşmasında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek Pkk'lı terörist kalmayacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen Kastamonu Küre Derneğinin bayramlaşma programına katıldı.

Derneğin karşısındaki Sabri Akpınar Parkı'nda otobüsten vatandaşlara hitap eden Soylu eskiden Alevilerin "Ben Aleviyim." demekten imtina ettiğini söyledi.

Şimdi herkesin istediğini söyleyebildiğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu geçen akşam diyor ki 'Ben Aleviyim, Hak Muhammed Ali'nin yolundayım'. Eyvallah, eğer öyleyse başınız üzerine. Peki Hak Muhammed Ali'nin yolunda teröriste destek var mı? Pkk'yla kol kola girmek var mı? Buradan Allah rızası için söylüyorum. Bizi ayakta tutan aile yapımızdır. LGBT'yi getirip kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesini Türkiye'ye dayatmak var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda bu ülkede şehit olan polisimize, askerimize, jandarmamıza 'uyuşturucu kaçakçısı' demeye gerek var mı? Var mı böyle bir yol?" diye konuştu.

Bakan Soylu muhalefetin kendilerine "Gitsin." dediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ne yapacaklar? Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'deki askeri operasyonlarımızı sonlandıracaklar. Kim sonlandıracak? Onlar gelip sonlandıracaklar. Peki ne olacak orada? PKK ile PYD o bölgeyi alacaklar. Tam yıllardır kurdurmadığımız, mücadele ettiğimiz, uğrunda şehit verdiğimiz Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nı, bütün operasyonları yaptık. Kırk yıldır canımıza okudular, 40 yıldır bu ülkeyi maliyetle karşı karşıya bıraktılar, 40 yıldır bu ülkenin evlatlarının yarına umutla bakmasını engellediler, 40 yıldır bu ülkede bombalar patladı. Şimdi canına okuyoruz, nefes aldırmıyoruz, dağlarda nefes aldırmıyoruz. Orada bütün planları yapmışlar. Korucuları kaldıracaklar. Niçin kaldıracaklar? Çünkü korucular devletle beraber, milletle beraber. Onun için kaldıracaklar. Kayyumları tekrar getirecekler. Niçin getirecekler? Çünkü PKK'ya para lazım, PKK'ya insan kaynağı lazım. Kuruttuk hepsini, kurutmaya çalışıyoruz, adım attırmıyoruz."

"Dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak"

Doğu ve Güneydoğu'da bugün 24 saat insanların huzur içerisinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Çocuklar okuyorlar, üniversitelere gidiyorlar. Her şey tersine mi dönecek? Belediyeleri aldılar, oranın canına okudular. ya iktidar ortağı olurlarsa ne yaparlar? Doğu ve Güneydoğu'ya kimseyi sokmazlar. Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak." şeklinde konuştu.