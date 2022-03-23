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Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörlerini kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörlerini kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, bakanlık binasında bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörlerini kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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