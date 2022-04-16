BAKAN SOYLU: AMERİKA VE AVRUPA'NIN ELİNDEN SURİYE VE IRAK'I KURTARACAĞIZ

ESENLER'deki İyilik Fuarı'nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz" dedi.

Esenler Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'İyilik Fuarı' bugün açıldı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"YARININ TÜRKİYE'Sİ DAHA İYİ OLACAK"

"ÇOCUKLARI SAÇLARI SARI GÖZLERİ ZEYTİN DİYE AYIRMAYACAĞIZ"

"AMERİKA VE AVRUPA'NIN ELİNDEN SURİYE'Yİ IRAK'I KURTARACAĞIZ"

FUAR 24 NİSAN'A KADAR AÇIK OLACAK

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Demirören Haber Ajansı / Güncel