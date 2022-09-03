Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 4'üncü yılına girdi. Aileleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır. Onların uşağıdır" dedi.

Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos 2019'da kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Akar'ın evladına kavuşması ve çağrısıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylem Diyarbakır ile de sınırlı kalmadı. Hakkari, Şırnak, Van, Muş ve İzmir gibi şehirlerde de çocukları kaçırılan aileler, HDP binaları önüne giderek eylem yaptı. Evlat nöbeti, ülke sınırlarını da aşarak Almanya'nın başkenti Berlin'de, terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için eylem yapan Maide Türemiş ile devam etti. Evlat nöbetine birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da destek vererek, zaman zaman aileleri ziyaret etti.

"Dünyanın hangi ülkesinde 8 yaşındaki bir çocuğun eline silah vermek, terör örgütüne onu katmak nerede vardır" diyen Bakan Soylu, "Anneler şunu da söylemek istiyorum. Yaptığınız iş benim cümlelerimle anlatmaya yetmez. Vallahi yetmez, billahi yetmez. Cesaretiniz yetmez. Ortaya koyduğunuz irade yetmez. Babalar sizlere söylüyorum. Herkesin mahalle baskısıyla sindirildiği ve korkutulduğu bir toplumda burada dimdik duruyorsunuz. Ama kendimi size borçlu hissediyorum. Sadece kendimi size borçlu hissetmiyorum. Çocuklarımı size borçlu hissediyorum. Sadece çocuklarımı borçlu hissetmiyorum. Diyarbakır'da yetişen ve bugün sabahleyin okula giderken sek sek oynayan çocukların geleceğini size borçlu hissediyorum. Onların okul okurken. Hayatımda en mutlu eden işlerden bir tanesiydi. Vanlı kardeşlerimiz de var burada. Bekirağa Mahallesi'ne gittim. Binlerce çocuk gecenin saat 11'inde orada elinde kalem, üniversite imtihanına hazırlanıyordu. O çocukları siz oradan kurtardınız. Bu devletin gücüyle, bu milletin ferasetiyle beraber oradan kurtardınız. Onlar yarın bu ülkede kavganın, terörün, karmaşıklığın ve kaosun olmasını isteyenlere karşı kalemleriyle ve meslekleriyle beraber barışa, kardeşliğe, yükselmeye ve bütün dünyaya bu medeniyetin gücünü anlatmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.