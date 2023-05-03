Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524...
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Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel