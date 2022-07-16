15 Temmuz ile ilgili vatandaşlarla şehitlere yönelik aşağılayıcı paylaşım yapan kişiye gözaltı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnen vatandaşlara ve şehitlere yönelik, sosyal medya üzerinden aşağılayıcı paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnen vatandaşlara ve şehitlere yönelik, sosyal medya üzerinden aşağılayıcı paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından işlem yapılacak." ifadelerini kullandı. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

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