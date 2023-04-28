BAKAN SOYLU 14 MAYIS'I EVET SİYASİ BİR DARBE YAPMAK İSTİYORLAR

BAYRAMPAŞA'DA vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırlıyorlar. ve bu kaosu bugün değil uzun zamandan beri hazırlıyorlar. Dün gece bir toplantıda da öyle söyledim. 14 Mayıs'ı evet siyasi bir darbe yapmak istiyorlar. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Amerika'nın Başkanı Biden, hem de yıllar önce söyledi. dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Soylu, Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırlıyorlar. Türkiye'ye büyük bir kaos hazırlıyorlar. ve bu kaosu bugün değil uzun zamandan beri hazırlıyorlar. Dün gece bir toplantıda da öyle söyledim. 14 Mayıs'ı, evet siyasi bir darbe yapmak istiyorlar. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Amerika'nın Başkanı Biden, hem de yıllar önce söyledi. Dedi ki Türkiye'yi Gezi olaylarıyla yenemedik. Türkiye'yi 17-25 Aralık darbesiyle yenemedik. Türkiye'yi 6-8 Ekim olaylarıyla yenemedik. Türkiye'yi 15 Temmuz darbesiyle yenemedik. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla yenemedik. Onlara yapacağımız, diyor ki Tayyip Erdoğan'a bize tabii olmamasının hesabını soracağız. Seçimde soracağız. Herkesi bir araya getireceğiz ve onu yıkacağız diyor dedi.

HEPSİ BUNLARIN AMERİKA'NIN ÇOCUKLARI

Türkiye'deki seçimleri Amerika'nın etkilediğini söyleyen Bakan Soylu, Şimdi bak bakalım er mi yaman, bey mi yaman, Biden sen mi kazanacaksın Türk milleti mi kazanacak. Bana laf yetiştiriyorlar. ya ben sizin kim olduğunuzu biliyorum zaten. Mecliste yüzünüze söyledim. Hepsi bunların Amerika'nın çocuklarıdır. Size bir soru sormak istiyorum. 4 yıl önce her şey çok güzel olacak diye gelenler. Öyle mi 4 yıl önce ya burada vicdanına, burada adalet terazisine uygun birisi desin ki benim hayatıma dokunan şunu yaptı Allah razı olsun. Hayatınıza neyi dokundurdu Bir kere Tayyip Erdoğan'dan çok daha fazla para alıyorlar. Neden biliyor musun O günkü Türkiye'den bugünkü Türkiye çok daha büyük, bugünkü Türkiye büyük. Vergi geleri daha fazladır. Belediyeler yaşadıkları illerin vergi gelirlerinden pay alırlar. İstanbul'da üretim daha fazla arttığı için İstanbul'da ekonomi daha fazla büyüdüğü için vergi gelirleri arttığı için bugün belediyelere giden para daha fazladır. Burada Bayrampaşa Belediye Başkanımız var. ve onu biliriz. Hiçbir kesinti olmadı. Hep mağduriyeti yattı. Çünkü biriktirmesinin sebebi var. Biriktirmesinin sebebi İstanbul'a hizmet değil. Kafasında başka bir şeyler var. Talimat vermişler. Onları yapmaya çalışıyorlar. Medyaya para, gazetecilere para. Peki Tayyip Erdoğan 4 yılın 3 yılını, o da muhalefetle geçirdi. Yalnızca söylüyorum. Hele bir bölümü de 28 Şubat'tı zaten. Adım attırmadılar dedi.