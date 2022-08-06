Bakan Soylu: 1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede kapsamında 1 milyon 455 bin erkeğe eğitim verildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıra, erkeklerin eğitiminde. Bu kapsamda erkeklere, 'Kadına El-Kal-Ka-Maz' eğitimlerine başlandı. Şu ana kadar 1 milyon 455 bin erkeğe eğitim verildi. 472 bin 853 broşür dağıtıldı. Hedef, yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı eğitilmesi" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi çalışmalarında Bursa'da 157 bin 332 kişiye ulaşıldı. Ülke genelinde en fazla eğitimin verildiği Bursa'yı 92 bin 638 kişiyle Mersin, 88 bin 804 kişiyle Gaziantep, 80 bin 981 kişiyle Antalya ve 67 bin 769 kişiyle Malatya takip etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise toplam 78 bin 375 erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.