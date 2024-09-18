Bakan Şimşek: Yapay Zeka ile Vergi Kaçakçılığına Karşı Yeni Önlemler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde daha etkili yöntemlerin devreye alınacağını açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.