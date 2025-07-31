Bakan Şimşek: Turizm Sektörü Güçlü Performansını Koruyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde 62,9 milyar dolara ulaştığını ve ziyaretçi sayısının 62,7 milyon kişi olduğunu açıkladı. Şimşek, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen turizmin ekonomiye katkısının sürdüğünü vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen turizm sektörünün güçlü performansını koruduğuna işaret etti.
Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 62,7 milyon kişiye ulaştığını belirten Şimşek, "Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel