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Bakan Şimşek'ten Yasa Dışı Bahis Uyarısı

Bakan Şimşek'ten Yasa Dışı Bahis Uyarısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelelerinin sürdüğünü belirterek vatandaşları uyardı. Vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımız kişisel ve finansal bilgilerini bahis siteleriyle paylaşarak suça ortak olmasınlar" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve sanal kurumlarla mücadelenin devam edeceğini belirtti. Şimşek açıklamasında, "Vatandaşlarımız kişisel ve finansal bilgilerini bahis siteleriyle paylaşarak suça ortak olmasınlar, finansal kuruluşlar da aracılık yaparak risk almasınlar. Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Şimşek Güvenlik Politika Ekonomi Finans Güncel Hukuk

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