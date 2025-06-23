Bakan Şimşek'ten Jeopolitik Gerginliklere Dair Açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini çok boyutlu olarak analiz ettiklerini belirtti. Piyasalarda istikrarın sağlanması için gereken tedbirlerin alınmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini çok boyutlu analiz ettiklerini ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Şimşek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Jeopolitik gerginliklere değinen Şimşek, "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, piyasalarda istikrarın ve ekonominin sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumların güçlü eş güdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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