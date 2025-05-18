Bakan Şimşek'ten İddialara Cevap: 'Saldırılarına Şaşırmıyoruz'

Bakan Şimşek'ten İddialara Cevap: 'Saldırılarına Şaşırmıyoruz'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yönelik asılsız iddialara cevap vererek, görevlerini hakkıyla yürüttüklerini ve bu tür saldırıların devam edeceğini belirtti. Şimşek, aynı zamanda ekonomi programlarının başarıyla sürdüğünü vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yönelik iddialara ilişkin, "Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir gazete, Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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