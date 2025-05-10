Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

Bakan Şimşek: Sanayiyi Teknoloji ve Çevre Odaklı Dönüştüreceğiz

Bakan Şimşek: Sanayiyi Teknoloji ve Çevre Odaklı Dönüştüreceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sanayi üretiminde yaşanan artış ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen üretim ile ihracatın dayanıklılığını koruyacağını belirtti. Şimşek, sanayiyi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayiyi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücünü iyileştireceklerini belirterek "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimin çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttığını bildirdi.

Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelerin ekonomiye yansımasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

Çalık Holding, dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladı
title